Москва, 8 февраля, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Возможность создания свободной экономической зоны на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прорабатывает Минстрой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, об этом сообщил глава министерства Ирек Файзуллин в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые регионы на карте России по итогам референдума

«Отдельно озвучу итоги по работе свободной экономической зоны в Крыму. В прошлом году было открыто 116 организаций и филиалов, что позволило привлечь 22 млрд рублей инвестиций на полуостров и создать 8,5 тыс. рабочих мест. Также аналогичные действия сейчас осуществляются в рамках реализации социально-экономического развития Херсонской области, Запорожья, Донецкой и Луганской республик», — сообщил Файзуллин.

Министр также сообщил, что с июня 2022 года на территории новых регионов было восстановлено 4763 объекта и 46 новых объектов было построено, в плане — 2261 объект (для восстановления) и 62 новых объекта строительства.