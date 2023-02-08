Лондон, 8 февраля, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Великобритания объявит о новых санкциях в отношении России в среду, 8 февраля, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Великобритания введет дополнительные санкции», — сообщает агентство.

Уточняется, что новые антироссийские санкции будут направлены на частных лиц и компании.

Ранее китайская газета China Daily сообщила, что бездумное следование в фарватере США и введение антироссийских санкций не соответствует европейским интересам.