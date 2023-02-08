Индия отправила шесть тонн гуманитарной помощи пострадавшей от землетрясения Сирии

Нью-Дели, , 12:45 — REGNUM Гуманитарную помощь в количестве шести тонн отправили пострадавшей от землетрясения Сирии индийские власти. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба МИД Индии.

Землетрясение в Сирии Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Правительство Индии на самолёте индийских военно-воздушных сил отправило шесть тонн чрезвычайной помощи в Сирию», — говорится в сообщении.

Также указывается, что воздушное судно с направленной индийской стороной гуманитарной помощью утром 8 февраля прибыло в аэропорт Дамаска, в неё входят лекарства для неотложной помощи и медицинское оборудование, в том числе портативные аппараты ЭКГ, и другие предметы первой необходимости.

При этом в индийском МИД отметили, что Индия на протяжении многих лет оказывает Сирии гуманитарную и техническую помощь и также ранее поставляла в арабскую республику продовольствие и медикаменты, включая период пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации спасли этой ночью из-под завалов мужчину в сирийском городе Алеппо, который несколько суток пробыл без воды и еды.

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