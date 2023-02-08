Москва, 8 февраля, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Оскорблением спортсменов назвал депутат Госдумы Борис Пайкин (ЛДПР) предложение МОК допустить российских спортсменов к Олимпиаде-24 в Париже в команде беженцев, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

Владимир Федоренко / РИА Новости Борис Пайкин

«Возможно, мэр Парижа зарабатывает какие-то популистские очки такими заявлениями. Но это не дает ей права оскорблять достоинство наших спортсменов», — заявил Пайкин.

Он обратил внимание на то, что предложение МОК допустить российских спортсменов к Олимпиаде-24 вызвало раскол в спортивном мире: кроме ожидаемо негативной реакции со стороны Украины и ее прибалтийских приспешников, большинство олимпийских национальных комитетов поддержало инициативу МОК, подчеркивая, что спорт должен быть вне политики.

«Этого же мнения придерживались и хозяева Олимпиады — французы. Поэтому предложение мэра Парижа присоединить наших олимпийцев к команде беженцев вызывает, мягко говоря, недоумение. Команду беженцев МОК создал из беглых диссидентов разных стран. Так вот, хочу подчеркнуть, что наши спортсмены не диссиденты и уж тем более не беженцы. За ними стоит огромная страна, великая спортивная держава», — заявил парламентарий.

Мэр Парижа Анн Идальго, ранее поддержавшая допуск российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года, отказалась от своих слов, заявив, что не поддерживает вариант с нейтральным флагом.