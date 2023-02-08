Лондон, 8 февраля, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Подготовку военных лётчиков и морских пехотинцев вооружённых формирований Украины начнут власти Великобритании. Об этом 8 февраля сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление офиса британского премьер-министра Риши Сунака.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак. 79-й Премьер-министр Великобритании.

«Офис Сунака объявил о планах расширить военную подготовку ВС Украины на море и в воздухе, включая подготовку пилотов истребителей и морских пехотинцев», — говорится в сообщении.

Помимо того, указывается, что Лондон также намерен ускорить поставки военного оборудования Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что линию фронта нужно отодвинуть на 150 километров вглубь Украины.