Москва, 8 февраля, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Советский и российский актёр театра и кино Сергей Столяров, который является внуком известного советского актёра Сергея Столярова и сыном актёра Кирилла Столярова, ушёл из жизни в возрасте 60 лет. Об этом 8 февраля сообщает «Российская газета».

Цитата из фильма Завтра была война. Режиссер Юрий Кара. 1987. СССР Сергей Столяров. Актер

При этом причины смерти 60-летнего артиста не уточняются.

Отметим, Сергей Столяров родился 2 июля 1962 года в Москве и окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в 1983 году. За время своей карьеры он служил в Театре Советской Армии, являлся режиссером и ведущим телепрограммы «Детский час».

Сниматься в кино начал в 1981 году в фильме Сергея Никоненко «Цыганское счастье». Также сыграл роли в фильмах и сериалах «Призываюсь весной» (1984), «Первый парень» (1986), «Возвращение (1987), «Завтра была война» (1987), «Следствие ведут ЗнаТоКи» (1989) и др.