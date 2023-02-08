Москва, , 10:34 — REGNUM Комитет по международным делам рекомендовал принять законопроект «О прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы», передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Проект закона представляет собой пакет документов по прекращению действия для России Устава Совета Европы, Европейской Конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и различных протоколов к ним в связи с выходом РФ из СЕ 16 марта 2022 года.

«Принятие законопроекта лишь закрепит правовой аспект этого решения, которое стало единственно возможным при тех чудовищных двойных стандартах, однобоких подходах и русофобии, царивших в последние годы в Страсбурге», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

При этом парламентарий обратил внимание на то, что прекращение действия, в частности, ЕКПЧ не скажется отрицательным образом на соблюдении прав человека в России.

«За 26 лет членства России в Совете Европы все ее нормы так или иначе как минимум имплементированы в национальное законодательство, действуют и будут действовать. Конституцией России к тому же предусмотрены более широкие гарантии в сфере защиты прав человека, чем ЕКПЧ», — добавил он.

Законопроект о выходе России из ряда международных документов СЕ внёс в Госдуму президент России Владимир Путин. Речь идет о 21 международном документе. Глава государства назначил замглавы МИД Александра Грушко своим официальным представителем при рассмотрении парламентом вопроса о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы.