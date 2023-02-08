Москва, 8 февраля, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Российские нефтепродукты нужны европейцам, сообщил 8 февраля журналистам вице-премьер Александр Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Комментируя принятое накануне, 7 февраля, Европейской комиссией решение сделать исключение для двух видов российских нефтепродуктов в отношении потолка цен, Новак сказал:

«Это ещё раз подчёркивает, что наши нефтепродукты в Европе востребованы, раз политики европейские указали, что их действия не поддаются никакой логике и они принимают такие решения и думают, как выкрутиться из этой ситуации».

Он пояснил, что европейцы таким образом легализуют «серые» схемы поставок топлива, ведь эти поставки в действительности осуществляются уже давно.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕК накануне объявила, что потолок цен, введённый в отношении российских нефтепродуктов, не будет действовать в двух случаях.