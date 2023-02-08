Трое пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Тульской области остаются в больнице

Ефремов, Тульская область, , 09:26 — REGNUM В настоящее время три человека, которые пострадали при взрыве газа в городе Ефремове Тульской области, продолжают находиться в больнице. Об этом 8 февраля сообщили в минздраве региона.

«В Ефремовской больнице находятся трое пострадавших», — приводит слова представителя регионального ведомства РИА Новости.

Также указывается, что два человека из этого числа пребывают в состоянии средней степени тяжести и ещё один — в тяжёлом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что половина завалов, образовавшихся в результате взрыва газа в городе Ефремове Тульской области, разобрана спасателями МЧС РФ в ходе продолжавшихся всю ночь работ.

Отметим, взрыв газа в Ефремове произошел 7 февраля. В результате происшествия погибли пять человек. Власти региона поручили создать штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.