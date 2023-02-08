Ефремов, Тульская область, 8 февраля, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Половина завалов, образовавшихся в результате взрыва газа в городе Ефремове Тульской области, разобрана спасателями МЧС РФ в ходе продолжавшихся всю ночь работ. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Поисково-спасательные работы в Тульской области шли всю ночь», — говорится в сообщении.

Также указывается, что сотрудники МЧС РФ продолжают искать пострадавших при взрыве, а также разбирать завалы и участвовать в восстановительных работах в городе.

«К утру разобрано 40 кубометров завалов из 80 кубометров. Психологи регионального спасательного ведомства оказывают помощь населению», — добавляется в сообщении.

При этом уточняется, что в этих работах принимают участие 408 человек и задействовано 114 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня вводится в городе Ефремове Тульской области, где после взрыва бытового газа в многоэтажном доме произошло обрушение подъезда.

Отметим, взрыв газа в Ефремове произошел 7 февраля. В результате происшествия погибли пять человек. Власти региона поручили создать штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.