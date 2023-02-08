Багдад, , 09:18 — REGNUM Правительство Ирака в среду, 8 февраля, направило пострадавшим от мощнейшей серии землетрясений жителям Сирии гуманитарную помощь. Об этом сообщил телеканала Alsumaria.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Накануне в канцелярии премьер-министра Ирака сообщили об открытии гуманитарного сообщения с Сирией и Турцией для помощи в ликвидации последствий землетрясений, которые пережили десятки провинций этих стран.

Отмечается, что в первую очередь Ирак направил Сирии медикаменты, медицинские принадлежности и предметы первой необходимости пострадавшим.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщалось о переданной жителям Сирии гуманитарной помощи.

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