Ирак направил пострадавшим от землетрясения в Сирии гумпомощь
Багдад, 8 февраля 2023, 09:18 — REGNUM Правительство Ирака в среду, 8 февраля, направило пострадавшим от мощнейшей серии землетрясений жителям Сирии гуманитарную помощь. Об этом сообщил телеканала Alsumaria.
Накануне в канцелярии премьер-министра Ирака сообщили об открытии гуманитарного сообщения с Сирией и Турцией для помощи в ликвидации последствий землетрясений, которые пережили десятки провинций этих стран.
Отмечается, что в первую очередь Ирак направил Сирии медикаменты, медицинские принадлежности и предметы первой необходимости пострадавшим.
Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщалось о переданной жителям Сирии гуманитарной помощи.
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