Парламентарии-республиканцы весьма неуважительно отнеслись к выступлению Байдена в Конгрессе

Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Выступление президента Джо Байдена в Конгрессе США сопровождалось свистом и оскорбительными выкриками, сообщает 7 февраля телеканал Fox News.

Джо Байден Gage Skidmore

Байден во время своей речи обвинил республиканцев в желании сэкономить бюджетные средства на социальном обеспечении и льготных медицинских страховках.

Президент заявил, что он не допустит никакого сокращения этих программ, так как они являются «спасательным кругом» для пожилых людей.

Речь Байдена сопровождалось свистом, исходящим от республиканской части Конгресса. А член палаты представителей от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин после обвинений Байдена в адрес республиканцев до такой степени вышла из себя, что громко назвала президента «лжецом», а затем демонстративно направила большой палец вниз.

Напомним, что Байден обратился к Конгрессу с речью о традиционном положении дел в стране.

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