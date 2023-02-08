Берлин, 8 февраля, 2023, 04:59 — ИА Регнум. Варианты изъятия замороженных активов России в пользу Украины начали прорабатывать власти Германии. Об этом рассказал посол РФ в Германии Сергей Нечаев в интервью, опубликованном 8 февраля изданием «Известия».

Mid.ru Сергей Нечаев

Как пояснил российский дипломат, споры по вопросу изъятия российских активов если и ведутся, то только о том, «как юридически корректно обосновать планы конфискации и придать им благовидную форму». По мнению Нечаева, если Германия решится на такой шаг, то он станет фатальным для привлекательности страны с точки зрения иностранных инвестиций. Кроме того, такое решение неизбежно вызовет ответную реакцию России.

Нечаев указал, что собственность ведущих российских энергетических компаний на территории Германии фактически уже изъята. Властями ведётся «охота» на имущество и иные активы российских бизнесменов, вошедших в санкционные списки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Великобритании нашли возможность передачи на поддержку Украины замороженных в результате санкций российских активов.