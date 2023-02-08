Вашингтон, 8 февраля, 2023, 03:11 — ИА Регнум. Версии поисковой системы Bing и браузера Microsoft Edge, в которых будет задействована технология, аналогичная применяемой для «умного» чат-бота ChatGPT, представила компания Microsoft. Об этом 7 февраля сообщается на официальном сайте Microsoft.

Ben Franske Microsoft

«Мы запускаем поисковик Bing и браузер Edge на базе второго пилота и чата с искусственным интеллектом, чтобы помочь людям получить больше от поиска в интернете», — пояснил председатель и главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла.

Чат-бот был разработан компанией OpenAI, тесно сотрудничающей с Microsoft. Новая версия поисковой системы Bing предусматривает интерактивный формат чата, в котором пользователь сможет получить полноценный ответ на интересующий вопрос. Кроме того, чат-бот будет отвечать на уточняющие вопросы.

Как уточняет портал The Verge, есть вероятность, что Microsoft может столкнуться со склонностью искусственного интеллекта к искажению фактов и даже их выдумке. Однако отмечается, что аналогичные проблемы характерны для всех существующих на сегодняшний день поисковых систем. Кроме того, если «умный» чат-бот не будет направлять пользователя к источнику информации, то владельцы источников могут отказаться от публикаций в сети.

Новая версия поисковой системы Bing будет доступна для ограниченного количества запросов, для полноценного доступа будет предусмотрена подписка.