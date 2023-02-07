Вашингтон, 8 февраля, 2023, 02:46 — ИА Регнум. Экс-глава Белого дома Билл Клинтон обещал бывшему президенту России Борису Ельцину работать над «тесным сотрудничеством», говорится в документах, обнародованных национальным архивом США.

(сс) White House Борис Ельцин и Билл Клинтон

Речь идет о стенограмме телефонного разговора, состоявшегося между двумя бывшими лидерами США и РФ 23 января 1993 года. В ходе той беседы Клинтон поздравил Ельцина с инаугурацией.

Звонок состоялся лишь через несколько дней после церемонии. Бывший американский лидер также заявлял о необходимости начать работу по СНВ-2 (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений).

При этом для оценки программ сотрудничества Вашингтона и Москвы был назначен специалиста по России Строуб Толботт, который на брифинге в феврале 1993 года назвал РФ и другие страны бывшего СССР «самым большим и опасным политическим беспорядком на Земле».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Билл Клинтон заявил, что якобы предлагал Борису Ельцину и российскому президенту Владимиру Путину вариант с принятием РФ в НАТО.