Мэр Москвы планирует перевести значительную часть городского транспорта на электрическую тягу

Москва, , 02:43 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о намерении полностью перевести общественный транспорт столицы и городские службы на электрическую тягу, сообщают 8 февраля «Аргументы и факты».

Москва Владимир Югасов © ИА REGNUM

По словам мэра, 80% пассажирских перевозок в Москве уже осуществляется электрическим транспортом. Пока остаются ещё автобусы, в том числе частные, с двигателями внутреннего сгорания, но городские власти будут и их переводить на электрическую тягу. Собянин сказал о постепенном переводе на электротранспорт всех городских служб и таксомоторных компаний.

Мэр подчеркнул, что переход транспорта на электрические двигатели во многом связан с созданием дешевой и эффективной электрической батареи.

По его словам, для перехода на электрическую тягу электричества в городе вполне достаточно, в столице есть полуторный запас по энергетическим мощностям.

Собянин отметил, что городские власти первыми создают инфраструктуру для электротранспорта и устраивают преференции в столице для остальных производителей.

Мэр заявил, что из 50 000 автомобилей «Москвич», планируемых к выпуску в 2023 году, четверть будут иметь электродвигатели.

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