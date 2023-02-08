Госдепартамент США одобрил продажу Польше 18 установок РСЗО HIMARS

Вашингтон, , 00:03 — REGNUM Государственный департамент США согласовал сделку по продаже Польше 18 установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 7 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

Система залпового огня HIMARS Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Вместе с ними Варшава должна получить 468 зарядных модулей, 45 ракет ATACMS, более тысячи различных блоков РСЗО. Кроме того, Польше будут переданы тренировочные ракеты и запасные части к HIMARS.

Общая сумма сделки составляет $10 млрд. Решение Госдепартамента должно быть рассмотрено Конгрессом США в течение одного месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря литовский министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что Литва заключила контракт с США на поставку восьми установок РСЗО HIMARS.

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