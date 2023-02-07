Дамаск, 7 февраля, 2023, 22:25 — ИА Регнум. Поисково-спасательные работы продолжают российские военные после разрушительного землетрясения в Сирии. Об этом 7 февраля сообщил журналистам в ходе брифинга замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Как уточнил Егоров, в ходе спасательных работ в Сирии с участием военнослужащих ВС России было разобрано 27 завалов, спасено 42 человека. Также из-под обломков извлекли 57 тел погибших, медицинская помощь оказана 194 жителям Сирии.

Кроме того, Егоров указал, что в Алеппо, Хаме, Джебле, Стаму были развёрнуты четыре пункта сбора донорской крови. На восьми пунктах гуманитарной помощи, организованных российскими военными, местным жителям было выдано более 1 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным сирийского МИД в стране из-за санкций США не хватает необходимой техники для ликвидации последствий разрушительного землетрясения.