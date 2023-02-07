Дамаск, , 21:42 — REGNUM В Сирии после разрушительного землетрясения не хватает необходимой техники для ликвидации его последствий. Причина этого в санкциях, введенных против страны США. Об этом 7 февраля заявили в МИД Сирии.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным ведомства, приведенным в опубликованном заявлении, «сирийцы вынуждены расчищать завалы руками, <…> потому что из-за американских санкций им недоступно необходимое оборудование».

При этом, как подчеркнули в сирийском внешнеполитическом ведомстве, в Вашингтоне продолжают вводить в заблуждение международное сообщество, заявляя, что «санкции не мешают оказанию срочной гуманитарной помощи сирийскому народу».

Напомним, 6 февраля в Турции произошли несколько землетрясений, которые стали разрушительными и для ряда регионов Сирии. В стране погибли более тысячи жителей. На помощь местным властям в устранении разрушений отправлены группы российских спасателей.