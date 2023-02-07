Нью-Йорк, США, , 20:46 — REGNUM Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) перестал играть роль органа, который следит за тем, чтобы в мире не использовали химическое оружие. Об этом 7 февраля заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.

Василий Небензя Council.gov.ru

Он отреагировал на доклад гендиректора ОЗХО Фернандо Ариаса, обвинявшего Сирию в применении химического оружия в городе Дума в апреле 2018 года. По мнению российского постпреда, в докладе были только «перепевы» одной и той же темы.

Небензя заявил, что более актуальным вопросом является «деградация» технического секретариата ОЗХО, так как этот международный орган якобы перестал следить за соблюдением Конвенции о запрещении химического оружия.

«Превратился в безвольный и подконтрольный инструмент в руках государств коллективного Запада, покрывающий вопиющие подтасовки и нарушения конвенции», — заявил Небезя.

Напомним, ранее МИД России раскритиковал доклад Группы по расследованию и идентификации ОЗХО о расследовании в сирийском Думе, заявив, что его создатели не выполнили задачу по оправданию агрессии США, Великобритании и Франции в отношении Сирии.

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