Анкара, , 19:13 — REGNUM В результате землетрясения в Турции увеличилось число погибших и раненых. Об этом сообщает 7 февраля управление по чрезвычайным ситуациям и устранению последствий стихийных бедствий (AFAD).

Землетрясение в Турции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На данный момент погибли 3703 человека, 22 286 получили ранения», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля и унесло жизни тысяч человек как в стране, так и в соседней Сирии. До 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур по погибшим. Страна, по заявлению президента Реджепа Тайипа Эрдогана, столкнулась с одной из крупнейших катастроф в мире. В турецкую провинцию Кахраманмараш, наиболее пострадавшую от землетрясений, прибыла группа спасателей из России.

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