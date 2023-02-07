Москва, , 17:15 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обвинил верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в расистских взглядах.

Сергей Лавров © Илья Питалев/РИА Новости

«Это говорит человек, который не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира», — заявил дипломат в ходе пресс-конференции, посвященной завершению переговоров Лаврова с главой МИД Мали 7 февраля.

Ранее Жозеп Боррель назвал Эритрею и Мали «легкими» странами для России, а также обвинил Москву в чрезмерном распространении своих взглядов среди африканских стран.

Как передавало ИА REGNUM, во вторник, 7 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что усмотрела неадекватность в высказываниях испанского политика.

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