Москва, 7 февраля, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обвинил верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в расистских взглядах.

Илья Питалев/РИА Новости Сергей Лавров

«Это говорит человек, который не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира», — заявил дипломат в ходе пресс-конференции, посвященной завершению переговоров Лаврова с главой МИД Мали 7 февраля.

Ранее Жозеп Боррель назвал Эритрею и Мали «легкими» странами для России, а также обвинил Москву в чрезмерном распространении своих взглядов среди африканских стран.

Как передавало ИА REGNUM, во вторник, 7 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что усмотрела неадекватность в высказываниях испанского политика.