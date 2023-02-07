Лавров заявил, что Россия видит негативную реакцию стран Запада на укрепление своих отношений с Мали

Бамако, , 17:10 — REGNUM Негативную реакцию со стороны стран Запада на укрепление своих отношений с Мали наблюдает Россия. Об этом 7 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД этой африканской страны Абдулой Диопом.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Мы видим, конечно, негативную реакцию западных государств на эти процессы (укрепление связей — ред.) в российско-малийских отношениях», — сказал он.

Также глава МИД РФ отметил, что в этом случае Москва констатирует очередное проявление негативного отношения западных стран к принципам равноправия и взаимного уважения, прописанных в уставе ООН.

При этом Лавров указал, что России нечего скрывать или стесняться в вопросах своего сотрудничества со странами Африки, напомнив, что именно наша страна стояла у истоков освобождения этого континента от ига колониализма.

«Запад продвигает концепцию миропорядка, основанного на правилах. Правила эти никогда нигде никому не были предъявлены, что позволяет уже не один год нашим западным коллегам манипулировать общественным мнением в своих странах прежде всего и странах других континентов», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министра иностранных дел России Сергея Лаврова удостоили степени командора национального ордена Мали, вручаемой за выдающиеся заслуги на пользу этой африканской страны государственной награды.