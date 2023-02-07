Лаврова удостоили степени командора национального ордена за выдающиеся заслуги перед Мали

Бамако, , 16:41 — REGNUM Степени командора национального ордена Мали, вручаемой за выдающиеся заслуги на пользу этой африканской страны государственной награды, удостоили министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который 7 февраля находится в Бамако с визитом.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп. Бамако. Мали © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«От имени России Лавров принял политические решения, которые позволили Мали сохранить своё существование. Эти решения позволили укрепить наши силы обороны и безопасности, которые являются предметом гордости», — сказал в ходе церемонии награждения глава МИД африканской страны Абдулай Диоп.

Также он уточнил, что Россия в качестве члена Совета Безопасности ООН постоянно поддерживает Мали и позволяет властям страны защищать свою страну, и добавил, что в лице главы МИД РФ эта награда вручается всему российскому народу, а также президенту России Владимиру Путину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поставила Мали военную авиационную технику, благодаря которой вооружённые силы республики провели серию успешных антитеррористических операций.