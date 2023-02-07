Телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы
Москва, 7 февраля, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Телеведущего и ученого-зоолога Николая Дроздова выписали из больницы. Об этом сообщил 7 февраля друг семьи, певец и композитор Дмитрий Дунаев.
Илья Питалев/РИА Новости
Николай Дроздов
«Николай Николаевич выписан. Чувствует себя хорошо, теперь о нем будет заботиться семья», — рассказал композитор.
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Профессору МГУ Николаю Дроздову потребовалась экстренная помощь медиков после того, как он попал в больницу с многочисленными переломами рёбер после неудачного падения на улице, когда возвращался с работы.
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