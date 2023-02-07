Лондон, 7 февраля, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Некоторые эксперты задаются вопросом, зачем Китай использует воздушный шар, чтобы «шпионить за Соединенными Штатами», когда у него есть спутники, которые обеспечивают снимки с высоким разрешением. По мнению несколько бывших сотрудников разведки, у него могут быть и другие функции, такие как перехват труднодоступных сообщений из космоса. Об этом пишет Financial Times (FT).

EPA/NELL REDMOND/ТАСС Китайский аэростат в небе над США

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Как предположил в беседе с изданием бывший разведчик, китайский аэростат в США мог работать как источник «подсказок и сигналов» для спутников. Например, фиксировать некие диалоги или электронные сигналы, которые могли бы заинтересовать Пекин, а затем отправлять координаты спутникам. По мнению другого собеседника FT, вероятно, предоставление изображений не было основной функцией аэростата. Другие эксперты предположили, что шар провоцировал работу радиолокационной защиты, чтобы получить информацию о взаимодействии американских систем вооружения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля в Пентагоне заявили о появлении над континентальной частью США «разведывательного воздушного шара». Его не стали сбивать, но предприняли оперативные меры для препятствования «сбору важной информации».

В МИД Китая утверждают, что гражданский аэростат, используемый в том числе для метеорологических исследований, отклонился от заданного курса из-за сильного ветра.

4 февраля американские военные по приказу президента Джо Байдена сбили пролетавший над континентальной частью США китайский аэростат.