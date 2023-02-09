Москва, 9 февраля, 2023, 09:04 — ИА Регнум. В условиях антироссийских санкций в 2022 году более 16 тысяч компаний, вовлеченных в экспортную деятельность, получили поддержку от Российского экспортного центра (РЭЦ). В 2023 году способов облегчить работу и жизнь участников внешнеэкономической деятельности стало еще больше. На платежном сервисе цифровой платформы «Мой экспорт», созданной благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», уже появилась первая услуга. Она позволяет оплатить автомобильные штрафы и госпошлины. Впоследствии у пользователей появятся более широкие платёжные возможности, сообщили ИА REGNUM разработчики платформы.

Кирилл Каллиников / РИА Новости Логотип цифровой платформы «Мой экспорт», созданной АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ)

Новый сервис позволяет через платформу «Мой экспорт» оплачивать банковской картой любую задолженность перед бюджетом прямо из личного кабинета. Речь идет об административных штрафах, госпошлинах, налогах, задолженностях по исполнительному производству и так далее.

«Мы активно работаем над нашим платежным сервисом. Возможность оплачивать государственные счета есть как у юридических, так и у физических лиц. Это очень удобно. Например, можно оплатить штраф в области дорожного движения. И неважно, речь идет о машине, зарегистрированной на компанию, или о личном автотранспорте, которым пользуются, допустим, сотрудники индивидуального предпринимателя. Платежный сервис платформы «Мой экспорт» удобен не только для рабочих целей, но и для личных: с его помощью можно оплатить любые государственные счета для бизнеса и не только из одной точки», — рассказал директор по проекту «Одно окно» и платежным технологиям Алексей Никитин.

Пока для оплаты необходимо указывать уникальный идентификатор соответствующего начисления — 20-значный номер, который в обязательном порядке указывается на любом государственном счете. Уже в апреле информация о задолженностях пользователей перед бюджетом будет автоматически отображаться в личном кабинете, и он сможет отплатить их в пару кликов.

Алексей Никитин пояснил, что сейчас к платежному сервису подключаются другие сервисы платформы «Мой экспорт». Уже весной это позволит пользователям проводить не только государственные, но и коммерческие платежи. Таким образом, на платформе «Мой экспорт» будет обеспечена бесшовность бизнес-процессов при получении любой платной услуги в цифровом виде.

К концу 2023 года у пользователей появится возможность осуществлять платежи с использованием системы быстрых платежей Банка России (СБП). Это простой, удобный и стремительно развивающийся способ моментального перевода денежных средств. Малый и средний бизнес активно использует СБП при расчетах внутри России.

Сейчас российские кредитные организации активно подключаются к платежному сервису платформы. Весной этого года, согласно федеральному закону, к нему должны будут присоединиться все банки России.

Российским банкам подключение к платежному сервису «Моего экспорта» также несет ряд преимуществ. Так, например, это позволит кредитным организациям привлечь новых клиентов, так как они будут работать с обширной базой предпринимателей, которые занимаются экспортом и импортом, и предлагать оптимальные условия экспортного финансирования. Кроме того, банки смогут получать дополнительный доход от обслуживания. А использование удобной платежной среды повысит лояльность клиентов — участников внешнеэкономической деятельности к банку.

«В рамках существующих мер поддержки несырьевого экспорта стоит отметить работу РЭЦ, являющегося оператором цифровой платформы «Мой экспорт». Среди наиболее эффективных мер — кредитование, выступление РЭЦ в качестве гаранта и различные нематериальные виды помощи, консультационные мероприятия: к примеру, информирование о состоянии зарубежного рынка или содействие в поиске контрагентов на нем», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков.

По его словам, с запуском цифровой платформы у предпринимателей появилась возможность в режиме реального времени узнавать о существующих мерах поддержки применительно к их бизнесу.

«Теперь нет необходимости отслеживать возможные изменения в программах, так как они все будут отражены на платформе. Кроме того, РЭЦ имеет связи с большим количеством посредников, благодаря которым предпринимателям будут доступны различные платные услуги, которые должны облегчить вывод товаров на экспорт. В том числе адаптация материалов и стандартов под конкретный запрос, что тоже позволяет сэкономить время на поиск и проверку поставщиков услуг. Полагаю, на цифровую платформу стоило бы добавить функционал поиска информации по контрагентам, с которыми РЭЦ имел взаимодействие в зарубежных странах, хотя бы в СНГ», — добавил Мостовщиков.

«В текущей экономической ситуации в 2022 году Российский экспортный центр сохранил эффективность программ господдержки, донастроил и упростил механизмы экспорта, внедрил новые возможности для импортеров. Эти меры позволили большему количеству компаний МСП получить необходимые средства для развития экспортного потенциала», — подчеркнул глава предпринимательского общественного объединения «Опора России» Александр Калинин.

По его словам, инструменты поддержки национального проекта «Международная кооперация и экспорт», предоставляемые РЭЦ, особенно важны для малого бизнеса, потому что это дает дополнительный импульс для роста и развития.

«Только работая сообща — от запросов со стороны бизнеса и до их воплощения в конкретные инструменты государственной поддержи, — мы сможем в кратчайшие сроки получить положительный эффект в развитии экспорта МСП», — считает общественный деятель.

Как сообщало ИА REGNUM, цифровая платформа «Мой экспорт» (ИС «Одно окно») — один из фокусов национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Была запущена в ноябре 2020 года.

Платформа предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. Цифровая платформа работает в режиме одного окна.

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В том числе производители и поставщики могут обратиться в региональные Центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка (спрос на те или иные виды продукции, каким требованиям иностранного законодательства она должна соответствовать). Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, выделение транспортных субсидий. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Для экспортеров работают сервисы цифровой платформы «Мой экспорт», которые позволяют им получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности в режиме «Одного окна» онлайн.