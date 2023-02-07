Москва, 7 февраля, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект об обеспечении пенсионных прав граждан, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля. Переходный период на интеграцию в этой сфере продлится десять лет.

Антон Новодережкин/ТАСС Заседание весенней сессии Госдумы РФ

В этих регионах с 1 марта 2023 года пенсии будут устанавливаться и выплачиваться в соответствии с законодательством Российской Федерации. Гражданам, которым пенсии, ежемесячные пенсионные выплаты установлены и выплачиваются в соответствии с законодательством, действовавшим на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, при возникновении права на пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляется право обратиться с заявлением о перерасчете размера пенсии или ежемесячной пенсионной выплаты.

Что касается расчета пенсий в новых регионах, было принято решение, что в качестве средней цифры будут взяты средние зарплаты в соседних с ними регионах: соответственно, для Донецкой и Луганской народных республик это 40 тыс. 183 рубля (ориентиром послужила Ростовская область), для Херсонской и Запорожской областей — 37 тыс. 315 рублей (ориентиром был Крым).

Предусмотрена выплата пенсий наличными, что отличает четыре региона от других субъектов РФ, отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Кроме того, ожидается, что правительство даст новым регионам РФ десять лет для перехода на российский пенсионный возраст — до конца 2032 года. Так, в ДНР и ЛНР возраст выхода на пенсию составлял для женщин 55 лет, 60 лет — для мужчин, в Херсонской и Запорожской областях пенсионный возраст для мужчин и женщин наступал в 60 лет. Жители, не достигшие общероссийского пенсионного возраста, в ближайшее время будут выходить на пенсию по старым правилам, с постепенным повышением возрастного параметра, уточнили в Минтруде.

Граждане, которым уже назначена пенсия, продолжат ее получать, заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов.