Москва, , 14:33 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым вводится особый порядок установления величины прожиточного минимума на душу населения на 2023 год в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, показатель устанавливается в соответствии с правилами, утвержденными российским правительством, на территориях ДНР, ЛНР с использованием коэффициента региональной дифференциации в размере 0,78, на территориях Запорожской и Херсонской областей — с использованием коэффициента региональной дифференциации в размере 0,81.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что средний прожиточный минимум в ДНР и ЛНР составляет ориентировочно 11 200 рублей, а в Запорожской и Херсонской областях — 11 644 рублей.

Также документом регулируются вопросы предоставления социальных услуг в рамках социального обслуживания, проведения медико-социальной экспертизы, мер социальной поддержки малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми, мер поддержки доноров крови и граждан, которые подверглись воздействию радиации вследствие радиационных аварий.

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