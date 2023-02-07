Собянин сообщил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро
Москва, 7 февраля 2023, 14:22 — REGNUM В Москве закончилось строительство Большой кольцевой линии метро, ее запуск планируется в ближайшие дни. Об этом мэр столицы Сергей Собянин доложил президенту Владимиру Путину 7 февраля.
Мэр пригласил главу российского государства принять участие в открытии новой кольцевой линии метро.
«Сейчас мы ее полностью закончили и в ближайшие дни, если вы сочтете возможным, с вашим участием хотим открыть большую кольцевую линию уже в целом по всему кругу», — доложил мэр Москвы.
По словам Сергея Собянина, открытие Большой кольцевой линии метро станет очень серьезным подспорьем для развития московского метро, освобождения других линий, наземного транспорта.
«Это крупнейшая магистраль в мире среди всех кольцевых линий метро», — уточнил Собянин.
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