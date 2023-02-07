Москва, , 14:22 — REGNUM В Москве закончилось строительство Большой кольцевой линии метро, ее запуск планируется в ближайшие дни. Об этом мэр столицы Сергей Собянин доложил президенту Владимиру Путину 7 февраля.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи © Михаил Климентьев/РИА Новости

Мэр пригласил главу российского государства принять участие в открытии новой кольцевой линии метро.

«Сейчас мы ее полностью закончили и в ближайшие дни, если вы сочтете возможным, с вашим участием хотим открыть большую кольцевую линию уже в целом по всему кругу», — доложил мэр Москвы.

По словам Сергея Собянина, открытие Большой кольцевой линии метро станет очень серьезным подспорьем для развития московского метро, освобождения других линий, наземного транспорта.

«Это крупнейшая магистраль в мире среди всех кольцевых линий метро», — уточнил Собянин.

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