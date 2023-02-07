Вашингтон, 7 февраля, 2023, 14:15 — ИА Регнум. По мнению колумниста газеты New York Times Мишель Голдберг, нынешнему президенту США Джо Байдену лучше не выдвигать свою кандидатуру на второй срок на выборах на пост главы государства, которые состоятся в 2024 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Байден — великий президент. Он выполнил на редкость много предвыборных обещаний. Ему должны отдать должное во вторник. Но он не должен снова баллотироваться», — написала она в своём материале.

Кроме того, Гольдберг указала, что среди членов американской Демпартии существуют разногласия на тему того, будет ли разумным Байдену баллотироваться на второй срок в возрасте 80 лет, и добавила, что также против этого выступает большая часть избирателей-демократов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что иск в суд на Совет Пулитцеровской премии намерен подать экс-президент США Дональд Трамп за присуждение награды газетам Washington Post и New York Times в связи с публикациями статей о якобы сговоре политика с Россией.