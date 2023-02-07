Тегеран, 7 февраля, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Информация о том, что специалисты Ирана якобы намерены производить беспилотники на совместном предприятии в России, не соответствует действительности, заявил 7 февраля официальный представитель МИД республики Насер Канани в интервью Mehr.

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Комментируя сообщение, распространённое ранее The Wall Street Journal, будто бы в России будет работать завод по производству иранских беспилотников, Канани сказал, что информацию эту распространяют «экспортёры оружия и подстрекатели войн».

«Это фейковая новость, — сказал Канани. — К сожалению, страны, являющиеся крупнейшими поставщиками оружия и техники одной из сторон конфликта, пытаются ввести в заблуждение мировое общественное мнение, распространяя фейковые новости».

Иранский дипломат подчеркнул, что Тегеран не занимает ни одну из сторон в конфликте на территории Украины. Тегеран не планирует и в дальнейшем поддерживать чью-то сторону. Иран выступает за «политическое решения конфликта».