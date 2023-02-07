Мелитополь, 7 февраля, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Участвовать в спецоперации на стороне России выразили желание добровольцы с Запада. Среди них граждане США, Германии, Франции, Великобритании и многих других. Они обращаются с просьбой принять их в ряды защитников Запорожской области от нацистов. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«Понимая, какой мировой беспорядок навязывает Запад, к нам обращаются граждане США, Британии, Италии, Германии, Франции и многих других стран с просьбой разрешить им вступить в ряды армии в качестве добровольцев», — цитирует Рогова РИА Новости

При этом он отметил, что в настоящее время их участие в спецоперации на стороне России осложнено логистикой. Однако такие примеры, когда добровольцы-иностранцы воюют против Киева, уже есть. Так, в запорожском добровольческом батальоне имени Павла Судоплатова уже состоят представители Турции, Швеции и Сербии.

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Напомним, ранее Владимир Рогов рассказал, что ВСУ начинают обстреливать мирное население сразу же после снижения интенсивности боёв на линии соприкосновения.