Москва, 7 февраля, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Законопроект о бесплатном обучении в магистратуре вузов разработали депутаты Госдумы от «Новых людей» Сардана Авксентьева и Ксения Горячева, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Константин Михальчевский/РИА Новости Учительница

Если закон найдет поддержку у большинства парламентариев, учителя со стажем не менее пяти лет смогут бесплатно получать высшее образование в магистратуре вузов.

«По сути, решаем вопрос привлекательности профессии ещё лет на пять. Педагогам важно сохранять уровень мотивации и чувствовать себя реализованными, чтобы вдохновлять детей на учёбу и развитие», — отметила Горячева.

Парламентарии привели данные Рособрнадзора, согласно которым 22% российских учителей планируют уйти из профессии в ближайшие пять лет, больше 20% педагогов чувствуют недостаточный уровень подготовки. А 29% родителей не рекомендуют своим детям профессию учителя, считая ее неперспективной, — это самый высокий показатель в мире.

Законопроект направлен на получение отзыва в правительство России.