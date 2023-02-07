Лукашенко сказал, как в Белоруссии нужно готовиться к новым санкциям

Минск, , 12:52 — REGNUM Все ветви власти и государственные органы Белоруссии должны тесно сотрудничать, чтобы они могли эффективно противостоять новым санкциям Запада. Об этом 7 февраля заявил на совещании, посвященном вопросам изменения банковской деятельности, президент страны Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россию пичкают дополнительными санкциями и, чтобы через нас не было пути обхода, нас тоже будут дополнительными санкциями не просто пугать, а накачивать», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что всем ведомствам сообща нужно мобилизовать ресурсы на наиболее важные направления, способствующие развитию экономики. По мнению президента, ключевую роль в этом вопросе нужно отвести банкам и Национальному банку Белоруссии, который регулирует всю данную сферу.

Лукашенко потребовал от чиновников не расслабляться. При этом он подчеркнул, что решение внести изменения в банковскую систему не означает, что она на предыдущем этапе плохо сработала: банки оказались устойчивы в условиях санкций, сохранили сбережения клиентов и нашли ресурсы для кредитов.