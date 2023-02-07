Минск, 7 февраля, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Все ветви власти и государственные органы Белоруссии должны тесно сотрудничать, чтобы они могли эффективно противостоять новым санкциям Запада. Об этом 7 февраля заявил на совещании, посвященном вопросам изменения банковской деятельности, президент страны Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Россию пичкают дополнительными санкциями, и, чтобы через нас не было пути обхода, нас тоже будут дополнительными санкциями не просто пугать, а накачивать», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что всем ведомствам сообща нужно мобилизовать ресурсы на наиболее важных направлениях, способствующих развитию экономики. По мнению президента, ключевую роль в этом вопросе нужно отвести банкам и Национальному банку Белоруссии, который регулирует всю данную сферу.

Лукашенко потребовал от чиновников не расслабляться. При этом он подчеркнул, что решение внести изменения в банковскую систему не означает, что она на предыдущем этапе плохо сработала: банки оказались устойчивы в условиях санкций, сохранили сбережения клиентов и нашли ресурсы для кредитов.