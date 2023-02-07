Вашингтон, 7 февраля, 2023, 09:45 — ИА Регнум. Большая часть американских конгрессменов-республиканцев являются противниками большего финансирования и поставок оружия Киеву. Об этом 6 февраля написала газета The Washington Post со ссылкой на данные ряда опросов.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Как следует из приводимого изданием опроса Gallup, проведённого в период с 3 по 22 января, 41% республиканцев согласились с тем, чтобы Россия получила территории Украины для завершения этого конфликта, и 53% из них предложили поддерживать Киев, даже если это продлит военные действия.

При этом среди демократов за получение Россией украинских территорий высказались только 16% и 81% — за продолжение поддержки киевского режима и продление конфликта в связи с этим.

Также указывается, что нынешняя ситуация является диаметрально противоположной по сравнению с воссоединением Крыма с Россией в 2014 году, когда именно республиканцы считали отвечающей национальным интересам США поддержку Киева Вашингтоном, выступая за твёрдую позицию по отношению к РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля ветеран американской армии писатель Ноктис Дрейвен написал, что наёмники из США, воюющие на Украине, выбрали не ту сторону конфликта.