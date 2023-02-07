Первомайск, ЛНР, 7 февраля, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Ракетному обстрелу со стороны ВСУ подвергся утром 7 февраля город Первомайск (ЛНР), сообщил глава городской администрации Сергей Колягин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Сергей Колягин «Территория города вновь под обстрелом из реактивных систем залпового огня».

Он добавил, что сведения о пострадавших и о нанесённых ракетным ударом повреждениях уточняется. Глава городской администрации призвал не покидать зданий без необходимости.

Напомним, 30 января ВСУ обстреляли частный сектор Первомайска, где находились повреждённые ещё в 2014–2015 гг. производственные мощности одного из транспортных предприятий.