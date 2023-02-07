Уагадугу, , 08:53 — REGNUM Губернатор расположенного на севере региона Буркина-Фасо Родольф Сорго сообщил, что в результате прошедшего в субботу в Сахеле теракта погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает газета Синьхуа.

Террорист Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Сорго, террористы совершили вооруженное нападение в коммуне Бани провинции Сено. В результате атаки погибли 25 человек, среди которых три сотрудника полиции.

Ранее в министерстве иностранных дел Азербайджана сообщили о том, что стрельба в посольстве Азербайджана в Иране была спланированной, о чем свидетельствуют новые выявленные подробности.

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