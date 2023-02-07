В ЛНР рассказали о причинах выхода из строя западной военной техники у ВСУ

Луганск, , 08:25 — REGNUM Военная техника западного образца, полученная Киевом в качестве военной помощи, выходит из строя даже при небольших заморозках из-за неспособности украинских военнослужащих её отремонтировать. Об этом 7 февраля рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Уничтоженная техника ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как пояснил Марочко, украинским военным не удаётся устранить поломки и восстановить работоспособность военной техники, даже при наличии всех возможных методических рекомендаций от поставщиков. По словам Марочко, многие ремонтные работы попросту невозможно проводить в полевых условиях.

В частности, Марочко указал, что при небольших заморозках наблюдается примерзание люков и траков на гусеничной технике, а также промерзание и обледенение узлов и агрегатов на военной технике в зоне СВО.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинские военнослужащие намеренно повреждают технику и оборудование из страха перед переброской в зону боевых действий в ходе спецоперации.

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