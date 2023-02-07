В Гаити члены преступной группировки атаковали автобус и похитили 50 пассажиров

Порт-о-Пренс, , 08:06 — REGNUM Как минимум 50 человек, ехавших в автобусе, были похищены членами вооруженных банд, действующих на территории Гаити. Об этом 6 февраля сообщило агентство Prensa Latina.

Гаити Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Нападение вооружённых бандитов на автобус произошло в департаменте Артибонит в центральной части Гаити. Здесь же в январе члены одной из преступных группировок убили шестерых сотрудников полиции, спровоцировав массовые протесты со стороны полицейских.

Всего, по официальным данным, с начала текущего года в Гаити было похищено около 100 человек.

Напомним, ухудшение ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки на Гаити произошло после убийства в августе 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также крупного землетрясения, произошедшего в том же месяце.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовых акциях протеста сотрудников полиции на Гаити, которые начались после убийства бандитами шестерых сотрудников правоохранительных органов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гаити приостановил работу ряд посольств из-за массовых протестов