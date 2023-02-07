Техасские власти пытаются решить проблему нелегальных иммигрантов с помощью возведения стены

Остин, США, , 07:52 — REGNUM Власти Техаса продолжат строительство заградительной стены вдоль границы штата с Мексикой, сообщает 6 февраля телеканал Fox News.

Стена на границе США и Мексики Tomascastelazo

Об этом объявил губернатор штата Грег Эббот на своей странице в социальной сети. «Техас строит собственную пограничную стену», — сказал Эббот.

Объявление было сделано губернатором после нескольких месяцев переговоров между государственными чиновниками и частными собственниками, которые в конечном итоге пришли к соглашению о строительстве инфраструктуры на их земле.

Проект строительства пограничной стены разрабатывался в течение нескольких месяцев после того, как комиссия по объектам Техаса одобрила контракт на $167 млн. Проект предназначен для возведения почти семимильной пограничной стены в районе Дель-Рио.

Ещё одна семимильная стена будет возведена в долине реки Рио-Гранде.

Напомним, что губернатор-республиканец Эббот подвергает резкой критике президента США Джо Байдена за его неспособность разрешить кризис с нелегальными иммигрантами.

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