Токио, 7 февраля, 2023, 07:51 — ИА Регнум. Глава правительства Японии Фумио Кисида заявил о желании заключить с Россией мирный договор, сообщает 7 февраля ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Японские притязания на Курилы

Об этом премьер-министр сказал на так называемом «Общенациональном митинге за возвращение северных территорий».

«Крайне прискорбно, что спустя 77 лет после окончания войны вопрос о северных территориях остается нерешенным, а между Японией и Россией до сих пор не заключён мирный договор. В настоящее время японо-российские отношения находятся в тяжёлом положении в связи с агрессией России на Украине. Однако правительство Японии твёрдо намерено решить территориальный вопрос и заключить мирный договор», — заявил Кисида.

Напомним, что с 1981 года 7 февраля в Японии на официальном уровне отмечается «День северных территорий». Под «северными территориями» Токио понимает острова Южно-Курильской гряды, принадлежащие России.