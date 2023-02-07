Американские власти считают китайскую мельницу угрозой национальной безопасности США

Гранд-Форкс, США, , 05:23 — REGNUM Мэр американского города Гранд-Форкс в Северной Дакоте Брэндон Боченски, после того, как ВВС США заявили об угрозе национальной безопасности со стороны строящейся китайскими бизнесменами кукурузной мельницы, пообещал принять меры по прекращению строительства, сообщает 6 февраля телеканал Fox News.

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Боченски, который первоначально поддержал строительство, ссылаясь на перспективу новых рабочих мест и дополнительных налоговых поступлений, изменил свою позицию на прошлой неделе после того, как было опубликовано письмо от представителя ВВС США, в котором проект строительства кукурузной мельницы из-за его близости к военно-воздушной базе объявлялся угрозой национальной безопасности.

Мэр сказал журналистам, что Гранд-Форкс соревновался за проект строительства с 25 другими городами и, в конечном итоге, выиграл тендер. Боченски первоначально поддержал проект, оценив, что он создаст не менее 200 рабочих мест и принесёт миллионы налоговых поступлений. По его словам, он только значительно позже узнал, что компания, стоящая за строительством мельницы, принадлежит китайцам.

Напомним, что 4 февраля над территорией США был сбит китайский аэростат.

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