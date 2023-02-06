Вашингтон, 7 февраля, 2023, 01:34 — ИА Регнум. Иск в суд на Совет Пулитцеровской премии намерен подать экс-президент США Дональд Трамп за присуждение награды газетам Washington Post и New York Times в связи с публикациями статей о якобы сговоре политика с Россией. Об этом 6 февраля Трамп заявил в сообщении, опубликованном в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Пулитцеровскому совету следовало бы давно уже отменить награды, присужденные газетам Washington Compost (известной некоторым как Washington Post) и Провальной NY Times за их фейковые статьи о России, России и России. Однако совет отказывается поступать правильно! Теперь мистификация была дополнительно разоблачена разрушительной и неопровержимой статьей в Columbia Journalism Review, и совет не дал никаких комментариев», — написал Трамп.

Экс-президент США добавил, что подаёт в суд на Совет Пулитцеровской премии, чтобы исправить возникшую ситуацию и «продолжить бороться за правду» в США.

Напомним, издания Washington Post и New York Times получили Пулитцеровскую премию в 2018 году за расследование, в котором говорилось о якобы вмешательстве России в выборы президента США. Трамп не раз заявлял, что обе газеты, по его мнению, публикуют вымышленные новости, и грозил подать в суд на Совет Пулитцеровской премии в случае, если он не лишит Washington Post и New York Times полученных наград.