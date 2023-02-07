САНА: в аэропорту Дамаска приземлился самолет с 45 тоннами помощи из Ирана

Дамаск, , 01:28 — REGNUM Самолет из Ирана доставил 45 тонн гуманитарной помощи для жителей Сирии, пострадавших от землетрясения, которое произошло утром 6 февраля, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Самолет

Борт приземлился в международном аэропорту Дамаска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал Al Arabiya передал о том, что в результате мощного землетрясения в Сирии погибли не менее 1060 человек. Еще 2,4 тыс. человек числятся в списках пострадавших.

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