Дамаск, 7 февраля, 2023, 01:28 — ИА Регнум. Самолет из Ирана доставил 45 тонн гуманитарной помощи для жителей Сирии, пострадавших от землетрясения, которое произошло утром 6 февраля, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Самолет

Борт приземлился в международном аэропорту Дамаска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал Al Arabiya сообщил о том, что в результате мощного землетрясения в Сирии погибли не менее 1060 человек. Еще 2,4 тыс. человек числятся в списках пострадавших.