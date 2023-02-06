Дамаск, , 21:32 — REGNUM В ходе раскопок завалов в Сирии после землетрясений были найдены тела 1060 человек, передаёт телеканал Al Arabiya.

Сообщается, что пострадали от стихийного бедствия 2,4 тыс. человек. Спасательные работы продолжаются.

От землетрясения сильнее всего пострадали сирийские провинции Алеппо, Латакия, Тартус и Хама. В эти районы направлены медики из других провинций Сирии, а также организована доставка лекарств.

Напомним, как было установлено, в течение 6 февраля на территории юго-восточной Турции дважды были зафиксированы землетрясения магнитудой до 7,7. Подземные толчки также нанесли ущерб и населённым пунктам Сирии.

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