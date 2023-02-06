Дамаск, 6 февраля, 2023, 21:32 — ИА Регнум. В ходе раскопок завалов в Сирии после землетрясений были найдены тела 1060 человек, передаёт телеканал Al Arabiya.

Цитата из х/ф «Землетрясение» Последствия стихийного бедствия

Сообщается, что пострадали от стихийного бедствия 2,4 тыс. человек. Спасательные работы продолжаются.

От землетрясения сильнее всего пострадали сирийские провинции Алеппо, Латакия, Тартус и Хама. В эти районы направлены медики из других провинций Сирии, а также организована доставка лекарств.

Напомним, как было установлено, в течение 6 февраля на территории юго-восточной Турции дважды были зафиксированы землетрясения магнитудой до 7,7. Подземные толчки также нанесли ущерб и населённым пунктам Сирии.